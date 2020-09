Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200909 - 0916 Bundesautobahn 66: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 8. September 2020, gegen 19.25 Uhr, war ein 51-jähriger Frankfurter mit seinem Mercedes A140 auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Frankfurt unterwegs.In Höhe des Gewerbegebietes Kriftel zog das Fahrzeug nicht mehr und der Lenker des Wagens stellte ihn auf dem Standstreifen ab. Hier zeigten sich nun erste Rauchentwicklungen aus dem Bereich des Motors. Kurze Zeit später stand schon der gesamte Motorraum in Flammen. Letztlich brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Während der Löscharbeiten stand nur der linke Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

