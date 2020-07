Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leerstehendes baufälliges Fabrikgebäude kurzzeitig besetzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Personen haben am Montagvormittag (06.07.2020) ein leerstehendes Fabrikgelände am Zuckerleweg unbefugt betreten und kurzzeitig besetzt. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete gegen 09.30 Uhr mehrere Personen auf dem umzäunten Gelände und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten die Personen im Innenhof und in dem Gebäude, die offenbar auf den Leerstand des baufälligen Gebäudes aufmerksam machen wollten. Sie wurden anschließend angesprochen und aufgefordert das Gelände zu verlassen. Die Polizei stellte von acht Personen die Personalien fest und führte sie aus dem Gelände.

