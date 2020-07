Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach sexueller Belästigung vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Samstag (04.07.2020) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Die 18-Jährige saß gegen 03.50 Uhr gemeinsam mit Freunden auf einer Bank im Bereich des Schloßplatzes, als sich der Tatverdächtige zu ihr setzte und sie in ein Gespräch verwickelte. In der Folge griff er ihr an das Gesäß und versuchte zudem, die junge Frau auf den Mund zu küssen, was sie verhindern konnte. Mehrere Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam, griffen ein und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest, woraufhin mehrere umstehende Personen versuchten, die Maßnahmen zu stören und diese filmten. Nachdem weitere Polizeibeamte vor Ort kamen und Platzverweise aussprachen, beruhigte sich die Situation. Sie setzten den 21-jährigen Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

