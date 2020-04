Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Versuchter Einbruch in die Grundschule (14.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in die Grundschule Marbach, der im Zeitraum von 23.03. bis 14.04.2020 begangen wurde. Unbekannte Tatverdächtige versuchten in diesem Zeitraum, ein Fenster aufzuhebeln und so in das Gebäude zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelang. Personen, die Verdächtiges beobachteten und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

