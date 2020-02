Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Raub auf Kiosk

Rheinberg (ots)

Am Freitag, den 21.02.2020, betrat gegen 18:40 Uhr eine männliche Person ein Kiosk in Rheinberg-Borth auf der Wallacher Straße. Mit den Worten "Überfall, Überfall" betrat er den Kassenbereich, öffnete die Kasse und versuchte, Bargeld hieraus zu entnehmen. Nachdem sich der Eigentümer körperlich gegen den Räuber zu Wehr setzte, verließ dieser den Kiosk und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung: männlich, 175-180 cm groß, schlank, bekleidet mit blauem Kapuzenpuli, spracht mit fremdländischem Akzent. Angaben zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Nummer 02842 9340 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

