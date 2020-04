POL-LB: Neue Beratungshotline beim Polizeipräsidium Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

"Damit erst gar nicht mit hohem Aufwand eine Strafverfolgung betrieben werden muss, ist unser Referat Prävention bestrebt, Straftaten und damit verbundene Schäden zu verhindern. Nahezu für jedes Alter und jede Lebenslage bieten wir abgestimmte Projekte und Veranstaltungen an", beschreibt Polizeipräsident Burkhard Metzger die Ausrichtung der polizeilichen Präventionsarbeit beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Kriminalprävention schützt mit Tipps vor Diebstahl und Einbruch, Gewalt und Jugendkriminalität, Drogen- und Sexualdelikten, Betrug und Cyberkriminalität. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Verkehrssicherheitsarbeit. Um Risiken im Straßenverkehr zu reduzieren, bereitet sie Kinder auf den Schulweg vor, sensibilisiert junge Fahrerinnen und Fahrer oder hilft Seniorinnen und Senioren, im Alter sicher mobil zu bleiben.

"Auch in Zeiten, in denen Vortragsveranstaltungen gar nicht möglich sind und auch persönliche Beratungen nur mit äußerster Zurückhaltung erfolgen sollten, ist es uns als Polizei ein Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen mit Informationen zu versorgen und ihre Fragen zu beantworten", betont Kriminalrätin Ute Scholpp, Präventionsleiterin beim Polizeipräsidium Ludwigsburg.

Beim Freizeitverhalten ist der ungebrochene Trend zum Fahrradfahren gerade in dieser besonderen Zeit noch stärker ausgeprägt. Wichtig ist hierbei die Frage, wie man sich und sein Fahrrad wirkungsvoll schützen kann. Auch nutzen viele Menschen diese Zeit, um über Anschaffungen, Renovierungen oder andere größere Projekte in ihrem häuslichen Umfeld nachzudenken. Das könnte beispielsweise die Anschaffung eines Kindersitzes oder E-Bikes sein. Vielleicht machen sich manche aber auch über Umbauten an Haus oder Wohnung Gedanken und benötigen Informationen zum Thema Einbruchschutz. Hinzu kommt, dass Betrüger keine Corona-Pause machen, sondern mit immer neuen Maschen am Telefon, an der Haustür und übers Internet versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen.

Zu all diesen Fragen stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten ab 4. Mai 2020 über unsere neue Beratungshotline werktags von 08:30 - 11:30 Uhr Rede und Antwort. Zunächst für die Dauer eines Monats erreichen Sie die Beamtinnen und Beamten unseres Referats Prävention zu folgenden Themen:

Kindersicherung in Fahrzeugen: Stephanie Burkhardt, Tel. 07141 - 18 8001

Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit: Klaus Autenrieth, Tel. 07141 - 18 8001

Beratung zum Einbruchsschutz: Detlef Langer, Tel. 07031 - 13 2600

Fragen zu Betrugsmaschen: Tanja Kaluza-Rall, Tel. 07031 - 13 2600

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

