Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Renault angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 21. April, zwischen 16:50 und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Getränke-Abteilung des Real-Marktes in Gerlingen. Ein Unbekannter stieß dort beim Rangieren gegen einen Renault Modus und richtete dabei etwa 2.500 Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet um Hinweise.

