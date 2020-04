Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Randalierer verwüsten Downhill-Strecke und beschädigen Fußgängerbrücke

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wüteten bislang unbekannte Täter im Bereich eines Fußgängerweges und einer parallel dazu angelegten Downhill-Strecke, welche den Röhrer Weg und die Schönbuchstraße in Böblingen verbinden. Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 19.30 Uhr sabotierten die Täter die Downhill-Strecke, indem sie diese mit abgerissenen Ästen blockierten sowie Rampen und aufgestellte Hindernisse zerstörten. Des Weiteren wurden die entlang der Strecke aufgestellten Abfalleimer geleert und die vorhandenen Müllsäcke sowie der Abfall zerstreut. Eine verschlossene Metallbox, in der Werkzeug aufbewahrt wurde, brachen die Täter auf. Hierdurch wurde die Truhe derart verbogen, dass sie nun nicht mehr schließt. Entwendet wurde vermutlich nichts. In der Nacht zum Mittwoch beschädigten unbekannte Täter schließlich die Fußgängerbrücke, die über den Furtbach führt. Eine Seite des Brückengeländers wurde unter Anwendung von massiver Gewalt aus der Verankerung gerissen und verbogen. Diese Geländerseite muss nun vollständig ersetzt werden. Die Brückenstabilität wurde durch die Beschädigung nicht beeinträchtigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Möglicherweise kommen dieselben Täter für beide Taten in Frage. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

