Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radfahrer durch Sonne geblendet

Ennepetal (ots)

Ein 34-jähriger fuhr am Samstagabend mit seinem Fahrrad auf der Milsper Straße in Richtung Neustraße. Durch die tiefstehende Sonne sah er den zur Hälfte auf der Fahrbahn geparkten Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

