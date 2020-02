Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Kindergarten

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es in Wardenburg, Friedrichstraße, zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten. Unbekannte Täter hebeln ein Fenster auf und durchwühlen die Innenräume. Zum Diebesgut bzw. dessen Höhe liegen noch keine Angaben vor. Der Gebäudeschaden beträgt ca. 5000 Euro.

