Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Brake: Am Donnerstag, 06.02.2020 zwischen 17.00 und 18.00 Uhr befand sich ein 59 Jahre alter Braker in der Kirchenstraße beim Einkaufen. Als er im Anschluss wieder zu seinem grauen Ford Focus kam stellte er Beschädigungen am Heck seines Pkw fest. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Hinweise werden bei der Polizei Brake unter 04401-935115 entgegen genommen.

