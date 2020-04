POL-LB: Sachbeschädigung in Besigheim; Unfallflucht in Freiberg am Neckar; Pkw auf der L 1117 - Gemarkung Oberstenfeld von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Besigheim: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter, der zwischen Montag 11:00 Uhr und Dienstag 14:15 Uhr in der Paulinenstraße in Besigheim sein Unwesen trieb. Der Unbekannte machte sich im Tatzeitraum an einem Mercedes zu schaffen, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Mit einem noch unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter die Fahrerseite des geparkten Wagens und suchte anschließend das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, in Verbindung zu setzen.

Freiberg am Neckar-Beihingen: VW gestreift - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die in der Rilkestraße im Ortsteil Beihingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Montag 19:30 Uhr und Dienstag 22:30 Uhr war ein VW Golf am Fahrbahnrand abgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren den VW Golf und richtete einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Oberstenfeld: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 19:00 Uhr auf der Landesstraße 1117, zwischen den Ortsteilen Prevorst und Gronau, ereignete. Kurz vor dem Ortseingang Gronau verlor eine ortsunkundige 19-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr VW fuhr in der Folge einen Erdwall hinauf, wurde von dort wieder abgewiesen und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo der Wagen zum Stillstand kam. Die 19-Jährige und ihre 18 Jahre alte Mitfahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie mussten anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

