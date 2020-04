Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken vom Pedelec gefallen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Erblicken eines Streifenwagens fiel am Donnerstag gegen 21.30 Uhr an der Einmündung Parkstraße/Talstraße ein 54-jähriger Fahrer eines Pedelec um, er blieb dabei unverletzt. Wie sich herausstelle, hatte der Fahrer zu tief ins Glas geschaut, eine Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Wie sich herausstellte, war dem Mann schon vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden. Gegen den 54-jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

