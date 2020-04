Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Eschelbach: Stein gegen Auto geworfen? - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Audi auf der B 292 von Eschelbach in Richtung Dühren, als etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Eschelbach plötzlich von links vermutlich ein Stein auf die Windschutzscheibe flog. An der Windschutzscheibe entstand ein Riss um die Aufprallstelle. Aufgrund der Gesamtumstände, dass kein weiteres Fahrzeug in der Nähe war bzw. Arbeiten an angrenzenden Feldern ausgeführt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Stein absichtlich geworfen wurde. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

