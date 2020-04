Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer fährt auf Vordermann auf

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr kam es in der Altneudorfer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 45-jähriger Autofahrer war in Richtung Heiligkreuzsteinach unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies hatte zur Folge, dass der nachfolgende 50-jährige Autofahrer auffuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

