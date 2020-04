Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Grünfläche in Brand geraten - Zeugen gesucht!

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:19 Uhr geriet im Feldbereich nahe dem Friedhof Rohrhof auf knapp 5000 Quadratmetern Schilfgewächs in Brand - die Feuerwehren aus Brühl und Schwetzingen konnten den Brand schnell löschen. Eine Gefahr für Wohngebäude bestand nicht, auch entstand kein Sachschaden. In der Vergangenheit kam es in der Nähe bereits zu zwei weiteren Bränden der Schilfwiesen. In beiden Fällen wurden Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Brände von Zeugen gesichtet. Ob diese im Zusammenhang mit den Geschehen stehen, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Brühl. Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen oder zu den Bränden nehmen die Ermittler jederzeit unter 0621 833970 entgegen.

