Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zirka 2000 Euro Schaden: Zerkratztes Auto

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 11. Februar, ist ein Hyundai an der Fritz-Husemann-Straße beschädigt worden. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht abgestellt. Im Zeitraum zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr wurde der Lack des Fahrzeugs horizontal zerkratzt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

