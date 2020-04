Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz; Leonberg: Arbeitsunfall bei Pflasterarbeiten

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro zog ein Unfall nach sich, der sich am Dienstag kurz nach 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ereignete. Ein 48-jähriger Mercedes-Lenker wollte den Parkplatz verlassen und fuhr in Richtung Ausfahrt, als es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden 20 Jahre alten Sprinter-Lenker kam. Der 20-Jährige hatte den Mercedes des 48 Jahre alten Mannes vermutlich übersehen. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Leonberg: Arbeitsunfall bei Pflasterarbeiten

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Privatgelände wurde am Dienstag gegen 08.25 Uhr ein 30 Jahre alter Radladerfahrer leicht verletzt. Im Zuge von Pflasterarbeiten hatte der 30-jährige Angestellte vermutlich Splitt abgeladen. Im Anschluss wollte er wohl rückwärts auf einem abschüssigen Weg rangieren. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers kippte der Radlader schließlich auf die linke Fahrzeugseite und stürzte auf die Fahrerkabine. Der Fahrer konnte von Personen, die sich vor Ort befanden, befreit werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

