Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein Einjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. Juli auf der Straße Vogelsang. Gegen 8.10 Uhr war ein 21-jähriger Seat-Fahrer auf dem Bernhard-Droste-Weg in Richtung Vogelsang unterwegs und beabsichtige nach links auf die Straße Vogelsang abzubiegen. Ein 45-jähriger Busfahrer, der mit dem Linienbus auf der Straße Vogelsang in Richtung Am Hämmschen fuhr, musste stark bremsen. Dadurch fiel der Einjährige aus einem Kinderwagen und eine stürzte zu Boden.(jb)

