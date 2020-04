Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/ Korntal-Münchingen: Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Fahrzeuginsassen eines Ford gingen am Montag gegen 23:10 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 bei Korntal-Münchingen zu Fuß flüchtig. Ein 40-jähriger Zeuge meldete sich bei der Polizei, weil er den Ford an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen unfallbeschädigt auf der Ausleitung zur Bundesstraße 10 bemerkt hatte.

Die verständigten Polizeibeamten stellten dann vor Ort fest, dass das Fahrzeug zuvor auf der Bundesautobahn in Richtung Würzburg unterwegs gewesen sein musste. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen war der Fahrer dann vermutlich der Ausleitung auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Vaihingen-Enz gefolgt, wobei es noch auf der Ausleitung aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall gekommen sein muss. Den Unfallbeschädigungen nach kollidierte das Fahrzeug augenscheinlich mit der dort linksseitig angebrachten Leitplanke. Der Ford wurde dabei an der linken Seite und der Front beschädigt, Teile des Antriebs waren herausgerissen und die Airbags hatten ausgelöst. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrbahn stehen. Im Umfeld des Fahrzeugs konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten die Insassen des Fahrzeugs bei einem Verwandten in Korntal-Münchingen angetroffen werden. Es handelte sich hierbei um zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren. Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung bei dem 25-Jährigen, weswegen er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an, auch weil die Fahrereigenschaft noch ungeklärt ist. Zur Unterstützung der Fahndungskräfte war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Ford und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter Tel. 0711 6869 0 zu melden. Es werden insbesondere noch die Insassen eines Pkw gesucht, die kurz nach dem Unfall den Ford passiert haben sollen.

