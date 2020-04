Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter befanden sich am Montag gegen 17:00 Uhr im Rahmen eines Überwachungsauftrags in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen im Bahnhofsgebäude. In der dortigen Unterführung wurden sie auf das Musizieren eines jungen Mannes auf seiner Kistentrommel aufmerksam. Da das Musizieren im Bahnhofsgebäude nicht gestattet ist, wollten sie den 19-Jährigen auf die Hausordnung aufmerksam machen und diesem ein Hausverbot aussprechen. Während der anschließenden Erhebung der Personendaten versuchte der junge Mann zu flüchten. Dies konnte durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterbunden und der Davonlaufende festgehalten werden. Im weiteren Verlauf soll der Querulant mit seiner Kistentrommel ausgeholt und mehrmals gegen den Oberkörper eines 26 Jahre alten Sicherheitsdienstmitarbeiter geschlagen haben. Der 26-Jährige, der durch die Attacke leicht verletzt wurde, konnte mithilfe seines Arbeitskollegen den 19-jährigen Angreifer schließlich zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei mittels Handschließen fixieren. Zur Identitätsfeststellung wurde der 19-Jährige auf das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Für die nächsten zwei Jahre bekam der 19-Jährige für den gesamten Bahnhofsbereich ein Hausverbot erteilt und obendrein muss er noch mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

