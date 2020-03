Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Ziel eines Einbrechers war am Montag, 23. März, eine Wohnung in Rheydt an der Friedrich-Ebert-Straße.

Der Täter dürfte zwischen 14 und 18.40 Uhr über die Grundstückseinfahrt zu dem Mehrfamilienhaus gelangt sein. Dort griff er durch ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung und öffnete dann den geschlossenen Fensterflügel daneben. Der Täter durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Vermutlich ohne Beute flüchtete er schließlich unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell