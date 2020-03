Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer erblickt Streifenwagen und wirft Fernseher auf die Straße

Mönchengladbach (ots)

In einem mysteriösen Fall versucht die Polizei Mönchengladbach herauszufinden, ob Dinge, die ein Fahrradfahrer bei Erblicken eines Streifenwagens in der Nacht zum Sonntag, 22. März, gegen 4.15 Uhr in Waldhausen von sich geworfen hat, möglicherweise Straftaten zuzuordnen sind.

Im Bereich Hensenweg / Karl-Fegers-Straße hatte der 22-jährige die Geschwindigkeit auf dem Rad erhöht, nachdem er das Polizeiauto bemerkt hatte. Er warf einen Fernseher und mehrere Decken auf den Boden. Nachdem der Flüchtende über einen Zaun geklettert und auf ein Schulgelände gelangt war, konnten die Polizeibeamten ihn schließlich stellen und fixieren.

Das Fahrrad wurde ebenso wie die auf dem Hensenweg fallen gelassenen Gegenstände sichergestellt. Der 22-Jährige machte keine Angaben zu den Gegenständen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

