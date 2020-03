Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Mönchengladbach (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Schulgebäude in Ohler an der Konradstraße bittet die Polizei Mönchengladbach um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19. März, 17 Uhr, und Freitag, 20. März, 6 Uhr, haben unbekannte Täter eine Eingangstür im hinteren Bereich des Schulgebäudes beschädigt. Es konnten frische Hebelmarken festgestellt werden.

Hinweise in diesem Fall sind zu richten an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

