Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub auf Kiosk

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:25 Uhr, betraten zwei maskierte männliche Personen einen Kiosk auf der Watelerstraße im Stadtteil Rheydt. Sie bedrohten den Inhaber mit einer Pistole und einem Messer. Als dieser das geforderte Geld nicht herausgab, holte sich einer der UT selbst den Inhalt aus der Kasse. Anschließend verließen die Täter den Kiosk, stiegen in einen weißen Transporter, in dem ein dritter Täter wartete. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

