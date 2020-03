Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrfamilienhäuser als Tatorte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag, 19. März, in Gladbach drei Mehrfamilienhäuser angegangen. In Hockstein machten sich in dieser Nacht unbekannte Täter an drei Kellerräumen zu schaffen.

In Gladbach lagen die Tatorte an der Straße Am Kämpchen. An drei verschiedenen Mehrfamilienhäusern dort waren Hebelmarken an den Eingangstüren zu erkennen. In einem der drei Gebäude wurden Schuhe aus dem Hausflur sowie aus Kellerräumen Tiefkühlkost, ein Fahrrad und einen Fernseher entwendet.

In Hockstein an der Sperberstraße waren drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus das Ziel unbekannter Täter. Zweimal verschafften sie sich Zutritt, einmal blieb es beim Versuch. Zur Beute gehörten Toilettenpapier, Wein und Schnaps, Lebensmitteldosen, Kaffee, Leergut und ein Einkaufstrolley.

Es gab noch weitere Delikte in Mehrfamilienhäusern: So verschwanden aus einem Keller in Rheydt an der Dahlener Straße im Zeitraum zwischen Dienstag, 17. März, 16 Uhr, und Mittwoch, 18. März, 15 Uhr, Kabel und Bettwäsche. Und in einem Gebäude in Mülfort an der Hermann-Löns-Straße wurden zwischen Donnerstag, 19. März, 18 Uhr, und Freitag, 20. März, 8.45 Uhr, unter anderem ein Fahrrad und Schuhe gestohlen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

