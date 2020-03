Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrer zeigt Verkehrsunfallflucht an

Mönchengladbach (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht in Odenkirchen hat ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Wegberg bei der Polizei angezeigt.

Der 48-Jährige befuhr nach eigenen Angaben am Donnerstag, 19. März, gegen 14.20 Uhr in Odenkirchen die Duvenstraße aus Richtung Einruhrstraße in Richtung Stapper Weg. In Höhe der Kreuzung Duvenstraße / Korneliusstraße sei aus seiner Sicht von rechts ein blauer Pkw der Marke Daimler-Benz mit NE-Kennzeichen aus der untergeordneten Korneliusstraße herausgefahren und habe die Duvenstraße überquert, um anschließend weiter auf der Korneliusstraße in Richtung Mülgaustraße weiterzufahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, habe er eine Vollbremsung vollzogen und sei dabei gestürzt, so der leicht verletzte E-Scooter-Fahrer.

Wer das Geschehen an der Kreuzung in Odenkirchen zum besagten Zeitpunkt beobachtet hat, sollte sich als Zeuge bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

