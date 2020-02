Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Montag, gegen 19.15 Uhr, sah ein Zeuge, wie der Fahrer eines weißen Autos im Vorbeifahren auf dem Finkenweg einen geparkten weißen 1er BMW anfuhr und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5000 euro zu kümmern.

Recklinghausen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Montag, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr, auf dem Parkplatz eines Großhandels an der Querstraße einen geparkten schwarzen Mercedes GLK. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1200 Euro.

Gladbeck

auf der Marienstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr, einen geparkten schwarzen 5er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell