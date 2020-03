Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bei Einbruch auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach an der Friedrichstraße sind in der Nacht zum Samstag, 21. März, gegen 4 Uhr die beiden Täter von Bewohnern, die durch Geräusche wach geworden worden, auf frischer Tat ertappt worden. Eine 27-jährige Frau aus Mönchengladbach konnte von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei in der Wohnung festgehalten werden. Diensthundeführer der Polizei trafen in der Nähe des Tatortes auf einen 20-jährigen Mann aus Mönchengladbach, bei dem Gegenstände aus der Wohnung der Geschädigten sichergestellt werden konnten. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurden die beiden Beschuldigten entlassen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchdeliktes läuft.

Geräusche im Hausflur und an der Wohnungstür hatten eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in Eicken an der Alsstraße am vergangenen Mittwoch, 18. März, gegen 21 Uhr aufgeschreckt. Nachdem sie von innen laut gerufen hatte, vernahm sie keine weiteren Geräusche mehr. Erst am nächsten Tag habe sie festgestellt, dass sich die Wohnungstür nicht mehr von außen verschließen lasse, zeigte sie an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Täter auf unbekannte Art und Weise in den Flur des Mehrfamilienhauses gelangt und hatte versucht, mit einem metallischen Gegenstand die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem die Bewohnerin auf sich aufmerksam gemacht hatte, war der Täter unerkannt in unbekannte Richtung geflüchtet.

Als es zur Begegnung mit einer Bewohnerin gekommen ist, hat ein Einbrecher am Sonntag, 22. März, gegen 19.55 Uhr in Venn an der Mürriger Straße die Flucht angetreten. Der unbekannte Täter war über einen Gartengrünstreifen auf der Vorderseite des Mehrfamilienhauses zu einem Fenster einer Erdgeschosswohnung gelangt und hatte ein gekipptes Fenster aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen suchte er ohne Beute das Weite.

In Venn war es am Göckelsweg bereits am Freitag, 20. März, zwischen 8.15 und 10 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Die unbekannten Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Sie öffnen verschiedene Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Meldung verdächtiger Beobachtungen sollte unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erfolgen. (ds)

