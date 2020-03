Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei informiert über Änderungen bei der Anzeigenerstattung

Krefeld (ots)

Ab dem heutigen Freitag (20. März 2020, 16:00 Uhr) ist die Erstattung von Anzeigen bei der Polizei Krefeld nur noch an zwei Orten möglich:

1. Polizeiwache Süd, Hansastraße 25 2. Polizeipräsidium, Nordwall 1-3

An der Polizeiwache Nord (Kleinewefersstraße, ehemals Westparkstraße) werden keine Anzeigen mehr aufgenommen. Hintergrund sind die erhöhten Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In der Polizeiwache Süd sowie im Polizeipräsidium werden die Räumlichkeiten so angepasst, dass der Abstand zwischen Polizeibeamten und Bürgern den derzeitigen Empfehlungen entspricht. Dies ist in der Polizeiwache Nord nicht möglich. (170)

