POL-KR: Stadtmitte: Dieb schlafend im Auto aufgefunden - Festnahme

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (17. März 2020) hat die Polizei einen Mann in einer Tiefgarage an der Hochstraße vorläufig festgenommen, der zuvor in ein Auto eingebrochen und dann auf dem Fahrersitz eingeschlafen war.

Gegen 12:40 Uhr kam ein 28-jähriger Mann zu seinem Auto zurück, das er in der öffentlichen Tiefgarage abgestellt hatte. Die Scheibe der Fahrertür war eingeschlagen und am Steuer saß ein schlafender Mann. Er informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den bereits wegen Drogendelikten bekannten 50-Jährigen vorläufig fest. Ob er für eine Serie von Autoaufbrüchen in Betracht kommt, klärt derzeit die Kriminalpolizei. Schließlich hatte der Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit in seinem Rucksack weiteres Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen stammt es teilweise aus Autoaufbrüchen zwischen dem 17. März 2020, 15:30 Uhr und dem 18. März 2020, 5:35 Uhr.

Heute erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ein Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. (168)

