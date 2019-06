Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Do., 21.06.2019 auf Fr., 22.06.2019, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte an der Bergstraße zu gelangen. Der Versuch, in das Getränkelager einzudringen, misslang.

