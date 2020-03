Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti an Schulgebäude

Mönchengladbach (ots)

An einem Schulgebäude in Heyen an der Frankfurter Straße ist es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Sowohl am Mittwoch, 18. März, gegen 17.30 Uhr als auch am Freitag, 20. März, gegen 13 Uhr hatten Zeugen unbekannte Täter dabei beobachtet, als sie Wände und Fenster besprüht hatten.

Im ersten Fall wurden zwei Personen gesehen: eine männliche Person im Alter von etwa 17 Jahren, mit blonden Haaren, einen hellen Hoodie tragend, sowie eine männliche Person im Alter von 35 bis 40 Jahren, eine Kappe tragend. Im zweiten Fall wurde der Tatverdächtige als männlich, etwa 17 bis 21 Jahre alt, mit schlanker Statur beschrieben, schwarz gekleidet mit Jogginghose und Hoodie sowie einen schwarzen Rucksack mit blauen Applikationen mit sich führend.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

