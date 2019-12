Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Groß Berkel - Serie von Sachbeschädigungen

Aerzen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 29.12.2019, wurden in Groß Berkel eine Vielzahl von Sachbeschädigungen verübt. Die Tatorte ziehen sich von der Bundesstraße 1, Koppelweg, Ohrsche Straße bis zur Straße Am Sportplatz. Bislang wurden 10 Geschädigte gezählt und der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1300 Euro. In einem Fall ist in einem Vorgarten im Koppelweg eine Lichterkette zerstört worden. In allen anderen Fällen sind Außenspiegel der geparkten Pkw beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Pyrmont unter 05281/9406-0 entgegen.

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

