Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizeiliche Einsatzlage rund um die Weihnachtstage verhältnismäßig ruhig; Körperverletzung, Sachbeschädigung, Inverkehrbringen von Falschgeld

Holzminden (ots)

Aus polizeilicher Sicht waren die Weihnachtstage im Landkreis Holzminden relativ ruhig.

Wie bereits berichtet, gab es an Heiligabend zwei Wohnungseinbrüche in Holzminden. Ein weiterer Versuch eines Einbruchs wurde am 2. Weihnachtsfeiertag angezeigt. Demnach versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters im Zeitraum der Weihnachtstage in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Holzminden zu gelangen. Es blieb hier beim Versuch.

Im Rahmen einer öffentlichen Tanzveranstaltung in der Stadthalle Holzminden kam es am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen Besucher und einem 35-Jährigen Angestellten eines Sicherheitsunternehmens. Nach mehrfachem Fehlverhalten während der Veranstaltung sollte der 17-Jährige nun der Veranstaltung verwiesen werden. Dieser wollte in seinem Feiern jedoch nicht gestört werden und wiedersetzte sich dem Platzverweis mehrfach. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz erforderte. Es folgten zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Zeitraum vom 24. auf den 25.12.2019 wurde an einem Gebäude der Hochschule Holzminden, Billerbeck, eine Fensterscheibe beschädigt. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde die äußere Fensterscheibe einer Doppelverglasung durchlöchert, jedoch nicht vollständig zersplittert. Bereits am Nachmittag des Heiligabends wurde im Bereich der Mensa der Hochschule eine beschädigte Scheibe angezeigt. Erste Ermittlungsansätze zu den Taten sind vorhanden. Die Polizei bittet daher, weitere Hinweise an die örtliche Dienststelle unter 05531/9580 zu melden.

Darüber hinaus tauchten am 23.12. und 24.12.2019 zwei falsche 10-Euro-Scheine in Holzminden auf. Der erste falsche "10er" wurde am Montag in einem Kaufhaus in Holzminden, Neue Straße angehalten, ein weiterer falscher "10er" fiel im Rahmen eines Zahlvorgangs am 24.12.2019 in einer Tankstelle in der Allersheimer Straße auf. Bei beiden Fälschungen waren die üblichen Sicherheitsmerkmale nicht vorhanden. Es wurden jeweils Strafanzeigen gefertigt. Ermittlungen hierzu dauern ebenfalls an.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Holzminden

PHK'in Nadine Meese

Telefon: 05531/958-122

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell