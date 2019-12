Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

Bad Pyrmont/ Aerzen (ots)

Am 23.12.2019, gegen 20:40 Uhr, wurde eine 62-jährige Frau aus Bad Lippspringe auf der Bismarckstraße in Bad Pyrmont mit ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,55 Promille. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt.

Ca. 1 Stunde später ergab sich der gleiche Verdacht in Aerzen gegen einen 58-jährigen Mann aus Frankfurt am Main. Nach einem Hinweis an die Polizei, sollte der Mann seinen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke im Straßenverkehr geführt haben. Zeugen hatten dies zuvor gesehen. Die Kontrolle des Mannes ergab nach einem freiwilligen Atemalkoholtest 0,98 Promille. Da der Mann gegenüber der Polizei vor Ort angab, alkoholische Getränke erst nach der vermeintlichen Fahrt mit seinem Pkw getrunken zu haben, wurden zur Beweissicherung zwei Blutproben bei dem Mann entnommen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Auch gegen ihn wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

