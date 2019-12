Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand

Aerzen/ Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag, gegen 00:10 Uhr, fiel ein Pkw zunächst auf der Bahnhofstraße in Aerzen auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts unterwegs war. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer des Pkw mit einem Atemalkoholwert von 1,3 Promille unterwegs war. Nachdem dem 53-jährigen Fahrer die weiteren polizeilichen Maßnahmen erklärt worden, zeigte dieser sich plötzlich verbal aggressiv und drohte den eingesetzten Beamten für die Weiterführung ihrer polizeilichen Maßnahmen Schläge an und wollte die Kontrollörtlichkeit verlassen. Erst durch den Einsatz von Zwangsmitteln konnte eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines durchgeführt werden. Den 53-jährigen Fahrer erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

