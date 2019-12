Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Vorfahrtsunfall mit Verletzten

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 31-jährige PKW-Lenkerin die Landstraße 266 von Äpfingen in Richtung Schemmerhofen. Ein 80-jähriger PKW-Lenker befuhr die Straße "Am Bahnhof" und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrtsberechtigte und es kam zum Unfall. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

