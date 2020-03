Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung im Linienbus

Mönchengladbach (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter am Freitag, 20. März, gegen 22.45 Uhr in einem Bus Pfefferspray eingesetzt hat, ermittelt die Polizei Mönchengladbach wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 43-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach seinen Angaben waren an der Haltestelle Meerkamp Kirche zwei männliche Fahrgäste in den Bus der Linie 022 eingestiegen. Die beiden etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer (blond, augenscheinlich Deutsche, Camouflage-Kleidung tragend) seien betrunken gewesen. Während der Fahrt seien sie in Streit miteinander geraten. Dann habe er erst ein Zischen wie von einer Spraydose gehört, danach habe er ein Reizen in den Atemwegen und in den Augen verspürt. Als er den Bus auf der Brückenstraße gestoppt und alle Türen geöffnet habe, hätten sich die beiden Männer in Richtung einer Kleingartenanlage entfernt.

Wer sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben kann, sollte die Polizei unter der Nummer 02161-290 anrufen. (ds)

