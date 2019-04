Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: EC-Karten Diebstahl im Landkreis Oldenburg: Abhebung auch in Kassel; Polizei fahndet mit Foto

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 zum Download bereitgestellte Foto des Tatverdächtigen.)

Kassel/Oldenburg: Die Beamten der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch suchen einen bislang unbekannten Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte mehrmals in verschiedenen Städten Bargeld abhob. Auch in Kassel setzte der Tatverdächtige diese EC-Karte an einem Geldautomaten einer Sparda-Bank ein und erbeutete Bargeld. Der Gesamtbetrag beläuft sich bislang auf 8.000,- Euro.

Nun bitten die Ermittler der Polizei Wildeshausen im Landkreis Oldenburg Zeugen, die Hinweise zu dem von einer Überwachungskamera in Kassel fotografierten Mann geben können, sich zu melden.

Der Tatverdächtige hob den Bargeldbetrag am 30. November 2018 in einer noch nicht abschließend identifizierten Filiale einer Sparda-Bank in Kassel ab. Wie die Beamten der niedersächsischen Polizei mitteilen, dürfte die PIN der EC-Karte nur vier Tage zuvor beim Bezahlen in einem Gartencenter in Wildeshausen ausgespäht worden sein. Anschließend entwendeten bislang Unbekannte diese EC-Karte und hoben bis zum 3. Dezember 2018 in verschiedenen Städten mehrerer Bundesländer Bargeldbeträge ab. Dabei entstanden mehrere Fotos des Geldabhebers mit denen nun die Polizei nach ihm fahndet.

Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes werden unter Tel. 04431 / 941-0 bei der Polizei in Wildeshausen (Niedersachsen) entgegengenommen.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Presseinformation der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vom 24.04.2019:

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de

