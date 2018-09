POL-OG: Oberwolfach - Alleinbeteiligt gestürzt

Oberwolfach (ots) - Die Ursache des Sturzes eines Fahrradfahrers am Sonntag dürfte vermutlich auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sein. Der 50-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf der Allmendstraße unterwegs, als er auf Höhe der Parallelstraße "Wolfswinkel" alleinbeteiligt stürzte und sich leicht verletzte. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in das Klinikum nach Wolfach gebracht. Der entstandene Sachschaden am Rennrad dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen.

