POL-OG: Bühl - Vorfahrt missachtet

Bühl (ots) - Weil der Lenker eines Saab einen herannahenden Mercedes übersehen hatte, kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Der 30-jährige Autofahrer war gegen 21 Uhr auf der Steinstraße in Richtung Rheinstraße unterwegs, als er an der Ampelkreuzung den Vorrang des aus der Luisenstraße kommenden und ebenfalls in die Rheinstraße abbiegenden Mercedes-Fahrers missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben glücklicherweise alle Insassen beider PKW unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

