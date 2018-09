POL-OG: Lahr - Reifen geplatzt

Lahr (ots) - Die Lenkerin eines Volkswagen war am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf der Flugplatzstraße unterwegs, als plötzlich ein Reifen an ihren Wagen platzte und die Dame die Kontrolle über den Wagen verlor. Hierbei steuerte der VW gegen ein am Fahrbahnrand geparktes, unbesetztes Auto. Die 67-jährige Verkehrsteilnehmerin blieb unverletzt, ihr Volkswagen musste abgeschleppt werden.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell