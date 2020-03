Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Und täglich grüßt das Murmeltier... 13-Jährige Ausreißerin erneut am Koblenzer Hauptbahnhof unterwegs

Koblenz (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Boppard abgängige 13-Jährige von einer Streife des Bundespolizeireviers Koblenz am Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Die junge Ausreißerin, die sich seit Dezember 2019 bereits zum neunten Mal im Gewahrsam des Bundespolizei befunden hat, wurde erneut an die Mitarbeiter ihrer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

