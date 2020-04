Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 16-Jähriger fällt mit Kraftrad bei Corona-Kontrolle auf

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz begaben sich am Montag gegen 22:30 Uhr zum Parkplatzbereich eines Einkaufsmarktes und einer Waschstraße in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz, nachdem ein Anrufer eine circa zwanzig bis dreißig Personen umfassende Gruppe gemeldet hatte.

Noch während der Anfahrt stellten die Beamten ein großes Personen- und Fahrzeugaufkommen fest, wobei sich die Gruppen beim Anblick der Polizeibeamten schnell zerstreuten. Die Beamten wiesen die verbliebenen Personen auf die geltenden Regelungen und die dort festgestellte Nichteinhaltung hin. Die Personen wurden aufgefordert sich zu trennen, den Parkplatz zu verlassen und sich nicht erneut zu versammeln.

Als sich daraufhin mehrere Fahrzeuge entfernten, fiel ein 16-Jähriger mit seinem Kraftrad auf. Dieser gab laut Gas und fuhr mit einem sogenannten "wheelie" vom Parkplatz. Während die Beamten noch mit anderen Personen im Gespräch waren, kehrte der 16-Jährige wieder zurück und verursachte erneut unnötigen Lärm mit seinem Gefährt.

Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, entfernte er sich zügig zu Fuß und ließ sein Kraftrad und seinen Helm zurück. Nachdem er kurze Zeit später von den Beamten im Nahbereich festgestellt wurde, ergab sich der Verdacht einer mutmaßlichen Betäubungsmittelbeeinflussung. Nach der Ankündigung einer Blutentnahme versuchte der junge Mann zu flüchten. Während die Beamten ihn überwältigten, beleidigte er sie mit Kraftausdrücken. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Erziehungsberechtigten übergeben.

