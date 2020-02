Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Geparkten Mercedes beschädigt Verursacher entfernt sich

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Straße "Am Schlangengrund" geparkten Mercedes beschädigte im Laufe des Montag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Trotz des Schadens von 5.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Geparkt war der Mercedes mit LU-Kennzeichen in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06222/57090 sachdienliche Hinweise entgegen.

