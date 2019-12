Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Blitzeranhänger in Großenkneten in Brand gesetzt +++ Tatverdächtige ermittelt

Delmenhorst (ots)

Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg konnte nun auch eine Sachbeschädigung zum Nachteil des Landkreises Oldenburg aufgeklärt werden.

Ein 22-Jähriger aus Essen sowie ein 37-Jähriger aus Cloppenburg konnten als Tatverdächtige ermittelt werden. Sie stehen im Verdacht, den mobilen Blitzeranhänger am 30. Mai 2019 im Bereich Großenkneten in Brand gesetzt zu haben.

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bereits am 11. Dezember 2019 berichtete, stehen die Männer unter anderem im Verdacht, wiederholte Brandlegungen von Dienstkraftfahrzeugen sowie Geschwindigkeitsmessanlagen verschiedener Behörden begangen zu haben.

Sie konnten nach intensiv geführten Ermittlungen einer speziell für diese Brandserie eingerichtete Ermittlungsgruppe am Dienstag, 10. Dezember 2019, festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung:

Der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg war in der Buchenallee Ecke Wildeshauser Straße, B213, in Großenkneten Ahlhorn positioniert, als er am Donnerstag, den 30. Mai 2019, von unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurde.

Gegen 22:55 Uhr setzen aufmerksame Bürger die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis. Die unverzüglich eintreffende Streife der Polizei Ahlhorn konnte des Feuer zunächst eindämmen, bevor es von den Kräften der Feuerwehr Ahlhorn letztendlich gelöscht wurde.

Bislang ist das Ausmaß des Schadens nicht bekannt. Polizeiliche Ermittlungen werden zeigen, ob das Fotomaterial ausgewertet werden kann.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941146 in Verbindung zu setzen (634484).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell