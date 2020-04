Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Unbekannter Toter bei Kleinsachsenheim identifiziert

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am vergangenen Sonntag gegen 10:25 Uhr in der Metter südlich von Kleinsachsenheim die Leiche eines zunächst unbekannten Mannes gefunden worden war, haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Dienstag erfolgte Obduktion dessen Identität geklärt. Es handelt sich zweifelsfrei um einen 75-jährigen Mann aus Kleinsachsenheim, der seit dem 10. März als vermisst galt. Die Polizei hatte im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet (wir berichteten am 11.02.2020). Die Obduktion ergab darüber hinaus keinerlei Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung. Der 75-Jährige war vermutlich in die Metter gestürzt und ertrunken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell