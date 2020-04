Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen-Kiechlinsbergen: Einbruch in das Weinbergstüble und in die Mehrzweckhalle

In der Zeit vom vergangenen Samstag (11.04.) bis Dienstag (14.04.) wurde in die Räumlichkeiten der Stadiongaststätte (Weinbergstüble) und in die Mehrzweckhalle eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in beiden Fällen jeweils über ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten. Aus der Gaststätte wurden Grillgut und Getränke entwendet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte beim Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0.

