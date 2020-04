Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollnau: Schwimmbadmauer großflächig besprüht

Freiburg (ots)

Vermutlich war es im Zeitraum zwischen letztem Donnerstag, 08.04.2020 und Karfreitag, als sich bislang nicht bekannte Personen am Haupteingang des Schwimmbades aufhielt. Mit Sprühdosen verunstalteten sie großflächig eine Betonwand am Haupteingang. Möglicherweise ist Zeugen etwas aufgefallen, was der Polizei bei der Ermittlung des oder der Verantwortlichen helfen könnte. Bereits die genaue Tatzeit, die der Polizei derzeit noch nicht vorliegt, dürfte hilfreich sein. Sachdienliche Mitteilungen bitte unter Telefon 07681/40740 an das Polizeirevier Waldkirch.

RWKI/rb js

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell